Защита от пяти угроз: в чем уникальность новой российской вакцины от менингококка

Вакцина защищает сразу от пяти самых распространенных в России серогрупп менингококка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российские больницы поступит первая отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции «Менговакс B». Заместитель генерального директора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, кандидат биологических наук Эллина Рузанова рассказала о новой разработке. Об этом пишет RT.

«Клинические исследования с участием детей в возрасте от двух до 17 лет уже проводятся, эти показания к применению планируется утвердить в 2027 году. В этом году планируются клинические исследования с участием детей от полутора до 23 месяцев», – отметила медик.

Эта вакцина защищает сразу от пяти самых распространенных в России серогрупп менингококка: A, B, C, W и Y. Особенно важно, что она работает против серогруппы B, от которой не защищают обычные четырехвалентные вакцины. На серотип B приходится около 33% случаев заболевания, а в некоторых регионах – до 35%.

Применять ее будут два раза, а иммунитет, по предварительным данным, держится не хуже, чем у уже существующих вакцин. Хранится препарат просто – в обычном холодильнике при +2…+8 градусах. Все компоненты находятся в одном флаконе, что удобно для врачей.

Напомним, в России резко выросла заболеваемость менингококковой инфекцией. За первые восемь месяцев 2025 года число случаев увеличилось почти в 4 раза по сравнению с 2024 годом.