Мендель раскритиковала Зеленского за извлечение выгоды из конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, раскритиковала нелегитимного украинского лидера за попытки нажиться на конфликте с РФ. Об этом она написала в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленский пытается продолжать конфликт на Украине, невзирая на жертвы среди населения страны и разрушение экономики.

«Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал - это разложение самой человечности», - написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что по вине главаря киевского режима Украина погрузилась в гуманитарный и демографический кризис. Коррупция в стране также достигла огромных масштабов.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский натужно требует переговоров с Россией, при этом продолжая потакать всей Европой и не реагируя на предложения о контактах.