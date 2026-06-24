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НовостиВ мире24 июня 2026 17:29

«Разложение самой человечности»: в Киеве осудили Зеленского за попытки нажиться на конфликте

Мендель раскритиковала Зеленского за извлечение выгоды из конфликта на Украине
Мария МАМАЕВА
Мендель раскритиковала Зеленского за извлечение выгоды из конфликта на Украине

Мендель раскритиковала Зеленского за извлечение выгоды из конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, раскритиковала нелегитимного украинского лидера за попытки нажиться на конфликте с РФ. Об этом она написала в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленский пытается продолжать конфликт на Украине, невзирая на жертвы среди населения страны и разрушение экономики.

«Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал - это разложение самой человечности», - написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что по вине главаря киевского режима Украина погрузилась в гуманитарный и демографический кризис. Коррупция в стране также достигла огромных масштабов.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский натужно требует переговоров с Россией, при этом продолжая потакать всей Европой и не реагируя на предложения о контактах.