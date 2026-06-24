«Полумертвая организация»: Лавров призвал к выходу России из ОБСЕ

Лавров высказался за выход России из ОБСЕ Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к выходу России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. <...> Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации», - отметил министр.

Лавров рассказал, что он и замглавы МИД РФ Александр Грушко обсуждали эту тему и спорили о членсве России в ОБСЕ. Министр подчеркнул что выступает за выход из организации, однако есть одно противоречащее этому обстоятельства - другие страны не пойдут на аналогичный шаг.

«Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, <...> а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего», - уточнил Лавров.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состояние дел ОБСЕ. Как заявила дипломат, структура фактически перестала быть дееспособной.