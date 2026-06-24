Работники ТЦК похитили священника канонической УПЦ на Украине

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На западе Украины сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казацкий».
«Работники ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в поселке Гоща Ровенской области отца Вадима», - сообщает источник.
Уточняется, что сейчас священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Других подробностей произошедшего источник не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что в центральной части Винницкой области работники ТЦК похитили священнослужителя канонической УПЦ, клирика Тульчинской епархии протоиерея Александра Гродзенко. Местонахождение священнослужителя не было установлено, его судьба в настоящий момент остается неизвестной.