Работники ТЦК похитили священника канонической УПЦ на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На западе Украины сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казацкий».

«Работники ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в поселке Гоща Ровенской области отца Вадима», - сообщает источник.

Уточняется, что сейчас священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Других подробностей произошедшего источник не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что в центральной части Винницкой области работники ТЦК похитили священнослужителя канонической УПЦ, клирика Тульчинской епархии протоиерея Александра Гродзенко. Местонахождение священнослужителя не было установлено, его судьба в настоящий момент остается неизвестной.