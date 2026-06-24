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НовостиПроисшествия24 июня 2026 19:36

Пушилин: Три жителя ДНР погибли и еще четыре пострадали при атаках ВСУ за сутки

Киевский режим несколько раз атаковал территорию ДНР 24 июня, погибли три мирных жителя
Мария МАМАЕВА
Пушилин: Три жителя ДНР погибли и еще четыре пострадали при атаках ВСУ за сутки

Пушилин: Три жителя ДНР погибли и еще четыре пострадали при атаках ВСУ за сутки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Три мирных жителя погибли и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики в среду, 24 июня. Об этом заявил глав ДНР Денис Пушилин в личном канале в мессенджере MAX.

«В Калининском районе Горловки при атаке по многоквартирному жилому дому погибли парень 2004 г.р., женщины 1951 и 1939 г.р», - написал он.

Также ранения получила женщина из Горловки, два жителя Волновахского муниципального округа и мужчина, подвергшийся атаке ВСУ на автодороге Донецк - Мариуполь. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 мирных жителей, включая подростка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР в течение дня. 15 их них пострадали при ударе киевского режима по пассажирскому автобусу в Горловке.