Дания направит на Украину 15 тысяч дальнобойных боеприпасов для артиллерии Фото: REUTERS.

Дания передаст украинской армии 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров.

Как заявил глав украинского МИД, часть дальнобойных боеприпасов для артиллерии уже прибыла в страну. Решение Дании об их передаче были принято после пересмотра запланированной помощи Киеву. Поставки вооружений были согласованы после изменения курса в передаче ресурсов для дальнобойных вооружений.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последствия масштабной милитаризации Украины со стороны стран Европейского союза и НАТО. Как заявила дипломат, киевский режим подпитывает рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями.

Захарова подчеркнула, что учет передаваемого Украине оружия при этом «хромает». Такая тенденция создает риски попадания вооружений в любую точку мира нелегальным путем.