«Я увидел единение»: в России погибшему при спасении друга 8-летнему Хизиру Дербичеву посвятят песню

Фадеев посвятил песню погибшему в Ингушетии мальчику Хизиру Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что написал песню, которую он посвятил восьмилетнему Хизиру Дербичеву. Мальчик погиб в реке Сунжа, спасая товарища.

«Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет никогда, и я написал песню», — сказал Фадеев в Telegram-канале.

Трагический случай произошел 15 июня в Ингушетии, неподалеку от сельского населенного пункта. Двое детей 2018 года рождения купались в необорудованном месте. Одного унесло течением, Хизир Дербичев попытался его спасти, но утонул. Его тело нашли 22 июня после восьми дней поисков при участии свыше 25 тыс. добровольцев со всего Северного Кавказа и других регионов. Второй мальчик остался жив.

В день прощания с утонувшим в горной реке Ингушетии мальчиком на его похороны пришли тысячи людей.