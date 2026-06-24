Трамп заявил, что разочарован рядом союзников США по НАТО

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании рядом европейских союзников по НАТО, включая Италию, Британию, Германию, Францию и Испанию. Об этом он сообщил на встрече с генсеком альянса Марком Рютте.

"Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. <…> Мы были разочарованы Германией и Францией. Мы разочарованы большинством из них, а Испания - это просто кошмар", - сказал глава Белого дома.

Трамп выразил мнение, что в ходе конфликта с Ираном США не получили от ряда стран Европы той поддержки, на которую рассчитывали. Он уточнил, что Вашингтону нужна была "верность союзников, а не их деньги".

Ранее президент США отмечал, что авторитет НАТО сильно пошатнулся из-за их бездействия. По его словам, члены альянса должны были помогать в Ормузском проливе, ведь они получают значительную часть своих энергоресурсов именно через эту акваторию.