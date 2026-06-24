"Рисков не видим": в Минтрансе оценили ситуацию с авиатопливом в России

Никитин назвал ситуацию с авиатопливом в РФ контролируемой Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Ситуация с обеспечением российских авиакомпаний авиатопливом остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Политик уточнил, что предприятия топливно-энергетического комплекса предпринимают все необходимые меры для бесперебойного снабжения перевозчиков. Министерство транспорта ведет с отраслью ежедневное взаимодействие по этому вопросу.

"На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. <...> На сегодня мы критических рисков здесь не видим", - сказал Никитин журналистам.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России впервые ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года. Целью является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.