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НовостиПолитика24 июня 2026 22:03

ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ из секретной части охраны иностранных советников

В силовых структурах рассказали об успешной ликвидации офицера ВСУ
Анна ПЕТРОВА
ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ из секретной части охраны иностранных советников

ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ из секретной части охраны иностранных советников

Фото: REUTERS.

Российские войска уничтожили офицера ВСУ из подразделения по охране иностранных советников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», — сообщил источник агентства.

Это подразделение, по словам собеседника, могло отвечать за охрану западных советников, однако их гибель вряд ли кто-то официально подтвердит.

ВС РФ продолжают достигать целей спецоперации. Накануне российские бойцы, по данным российского Минобороны, ликвидировали боевиков ВСУ из состава 120-й бригады теробороны в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Также российская армия за 7 дней освободила Артем, Юрковку, Рай-Александровку, Кутузовку и Новый Донбасс.