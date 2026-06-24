Трое судей МУС оспорили в суде санкции Трампа Фото: REUTERS.

Трое судей МУС, против которых США ввели санкции, подали иск в суд США, оспаривая законность этих мер. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

Источник уточнил, что иск уже подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Истцами в личном качестве выступают трое судей — Кимберли Прост, Соломи Босса и Рейн Алапини-Гансу. Они требуют признать президентский указ о санкциях незаконным, поскольку он, по их мнению, выходит за рамки полномочий главы государства и нарушает Пятую поправку к Конституции США.

Кроме того, истцы добиваются судебного запрета на применение ограничительных мер. Отмечается, что это первый иск, напрямую оспаривающий введение санкций против судей МУС.

Указ о введении санкций против судей Международного уголовного суда был подписан Дональдом Трампом в феврале 2025 года. Тогда американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, включая Израиль.