В Дании хотят запретить громкий созыв мусульман к молитве Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков выступил с инициативой запретить трансляцию мусульманского призыва к молитве через громкоговорители на территории страны.

По словам министра, громкому призыву к молитве «не место над датскими крышами». Он также заявил, что некоторые районы страны все больше напоминают «пригороды Исламабада».

В Копенгагене и некоторых других городах Дании азан (призыв к всеобщей молитве мусульман) через громкоговорители уже ограничен местными нормами по шуму. Однако общенационального запрета нет.

Подобные инициативы уже выдвигались в 2020 и 2025 годах. Однако новый запрет может «упереться» в конституцию Дании, которая защищает свободу религии.

Как стало известно ранее, за 10 лет мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой в мире.