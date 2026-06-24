"Просто потрясающе": Трамп оценил отказ России, КНР и Турции от участия в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает решения России, Китая и Турции не принимать участие в военном конфликте между США и Ираном. Об этом он сообщил на встрече с генсекеком НАТО Марком Рютте.

Американский лидер отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после просьбы США воздержался от вмешательства в конфликт, несмотря на сложные отношения с Израилем.

Говоря о позиции Китая, Трамп подчеркнул, что председатель Си Цзиньпин также после просьбы проявил сдержанность, несмотря на энергетическую зависимость КНР от Ближнего Востока.

"То же самое сделал председатель Си, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. <...> Все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе", - сказал глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета.