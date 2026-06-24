Трамп заявил о непричастности ВС США к удару по школе в иранском Минабе Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп не считает, что удар по школе в Минабе в начале конфликта с Ираном был нанесен Вооруженными силами США. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы", - сказал он, комментируя расследование Пентагона по обстоятельствам обстрела школы. Правда, он не уточнил, на чем базируется его уверенность.

Трамп лишь добавил, что в тот период на Ближнем Востоке "велась интенсивная ракетная активность".

Напомним, после серии ударов США и Израиля по Ирану в городе Минаб произошла трагедия. Атаки затронули начальную школу для девочек, в результате чего произошло обрушение здания. Под завалами оказались десятки детей.

Позже Иран установил, что военные США осуществили атаку на школу, где погибли более 170 человек, с американской авиабазы "Аль-Дафра", расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах.