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НовостиВ мире24 июня 2026 23:57

В Грузии отреагировали на решение ПАСЕ по Тбилии: «Хотят агентуру во власти»

Депутат Мачавариани: Запад жаждет агентуры во власти Грузии
Анна ПЕТРОВА
Депутат Мачавариани: Запад жаждет агентуры во власти Грузии

Депутат Мачавариани: Запад жаждет агентуры во власти Грузии

Фото: REUTERS.

Запад хочет посадить в Грузии «агентуру» и сделать из страны прокси-государство. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.

«Они (Запад - ред.) хотят агентуру во власти, чтобы использовать Грузию как прокси-страну. Им нужна не национальная власть, а агентура», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Депутат заявил, что очередная резолюция ПАСЕ не представляет собой ничего нового и стала очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны Европы.

В среду ПАСЕ приняла очередную резолюцию, посвященную Грузии. В документе выражена обеспокоенность политической обстановкой в стране, содержится призыв к проведению "демократических преобразований" и вновь дана критика в адрес грузинских властей.

Как ранее стало известно, на Западе забили тревогу на фоне участившихся контактов Грузии с Россией и Китаем.