В России изменятся правила начисления пенсии: чего ждать в 2027 году

Депутат Панеш: страховую пенсию по старости будут назначать автоматически Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января 2027 года в России страховую пенсию по старости планируют назначать в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш для агентства «Прайм».

«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — уточнил парламентарий.

Так, Соцфонд будет назначать пенсию за 30 дней до пенсионного возраста автоматически, уведомляя за 3 рабочих дня. Норма затронет как обычные страховые пенсии, так и досрочные — для многодетных матерей и родителей детей-инвалидов.

Обязательные условия для получения пенсии останутся неизменными — минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Для тех, кто работал за рубежом, сохранится действующий порядок подтверждения иностранного стажа.

Если оснований для автоматического назначения нет, гражданина предупредят за 30 дней до достижения пенсионного возраста, добавил Панеш.

Напомним, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы.