Бразилия победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Бразилия вошла в одну половину сетки плей-офф ЧМ с Аргентиной. ФОТО: IMAGO/Vanessa Carvalho/Global Look Press

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Шотландии, что позволило ей выйти из группы с первого места. При этом Бразилия и Аргентина попали в одну половину сетки плей-офф ЧМ-2026.

В матче III тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 и обеспечила себе выход в плей-офф. Голы бразильской команды распределились следующим образом: Винисиус — на 7-й и 45+3-й минутах, Кунья — на 60-й.

При этом лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар впервые с 18 октября 2023 года появился на поле — он вышел на замену на 76-й минуте матча.

В 1/16 финала сборная Бразилии встретится с командой, которая займет второе место в группе F. На эту позицию претендуют Нидерланды, Япония и Швеция.

Марокко, в свою очередь, в ночь на 30 июня по мск сыграет с победителем группы F. 29 июня пройдет 1/16 финала.

«КП-Спорт» ранее объяснил принципы распределения 8 лучших третьих мест по сетке плей-офф.