Марочко: ВСУ удерживают Красный Лиман только из политических соображений Фото: REUTERS.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает удерживать Красный Лиман в Донецкой Народной Республики вопреки военной логике и тактике. Это ВСУ необходимо только ради политической целесообразности. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, такая тактика главкома украинской армии уже хорошо известна.

«До последнего держать рубежи и позиции вразрез всякой военной логики, тактики и стратегии. Здесь преследуется политическая целесообразность: нужно удержать как можно больше территорий любой ценой, для того чтобы на переговорном процессе можно было предъявлять какие-то требования Российской Федерации», — сказал он.

Марочко добавил, что украинское командование допускает окружения в населенных пунктах своих войск, часто действует без логики. Потому, по мнению эксперта, эти приказы отдает не Сырский, а сам главарь киевского режима Владимир Зеленский, чтобы как можно дольше находиться у власти.

Ранее российские бойцы сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями.

Также перед заходом в Красный Лиман российские подразделения подготовили фото- и видеоплан города. Это нужно, чтобы сразу видеть любые изменения на местности.