Комбриг ВСУ Лапа украл 80 тонн цемента для укреплений в Харьковской области Фото: REUTERS.

Комбрига 115-й бригады ВСУ Дмитрия Лапу подозревают в краже 80 тонн цемента, которые предназначались для строительства укреплений в Харьковской области. Вывезти и перепродать стройматериалы было проще простого - за год в этой бригаде сменилось уже пять комбригов. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.

Как отмечают собеседники агентства, стройматериалы привезли в Харьковскую область на склады на правом берегу Оскола в конце марта 2026 года. Бетон предназначался для возведения сооружений в районе Боровой, Подлимана и Гороховатки.

Однако до позиций цемент так и не доехал, бесследно исчезнув со склада. При этом ответственности, возможно, Дмитрий Лапа избежит. В настоящее время 115-я бригада уже потеряла достаточно позиций, для которых предназначался бетон. Так что доказать факт воровства почти невозможно.

Ранее сообщалось, что одной из острых коррупционных проблем в ВСУ давно стало воровство топлива практически на всех уровнях. Расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно, что является основой для схем и приписок.

До этого стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины грабят жилые дома в Херсоне. При этом они объяснили свои действия тем, «ничего не хотят оставлять русским».