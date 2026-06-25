В России хотят вдвое снизить коммунальные платежи для ветеранов боевых действий: подробности

В ГД предложили вдвое снизить плату за газ и отопление ветеранам боевых действий Фото: REUTERS.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий 50-процентную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов боевых действий. Об этом ТАСС сообщил депутат Юрий Афонин.

"Большую часть коммунальных платежей составляют не эти расходы, а плата за тепло, электроэнергию, газ, воду. Наш законопроект распространяет льготу и на оплату этих коммунальных услуг", - отметил парламентарий.

Афонин добавил, что принятие законопроекта приблизит уровень льгот ветеранов боевых действий к льготам ветеранов Великой Отечественной войны. Он подчеркнул необходимость дополнительной социальной поддержки бойцов.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла четыре закона о расширении поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о преимущественном праве военных на сохранение рабочего места при сокращении штата, бесплатном проезде, квотах при поступлении в вуз и о защите доходов от взыскания.