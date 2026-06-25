В России призвали изменить подход к открытию хостелов в многоквартирных домах: подробности

В Госдуме хотят учитывать мнение жильцов при открытии хостелов в домах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предлагается ввести обязательное согласие жильцов на размещение хостелов и квестов в многоквартирных домах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«... Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с распространением практики размещения в домах хостелов, рабочих общежитий, складских объектов, организаций по проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заявила, что бизнес по-прежнему конфликтует с жильцами, не считаясь с их интересами. По ее словам, чаще всего жалобы поступают на хостелы, где селятся трудовые мигранты.

В пресс-службе правительства проинформировали, что законопроект поступил и уже направлен на отзыв в Минстрой и Минэкономразвития.

Сейчас хостелы в МКД разрешены в случае, если помещение переведено в нежилой фонд.

В марте в Госдуме уже предлагали полностью запретить хостелы в многоквартирных домах.