Миршаймер: Россия демонстрирует прогресс на поле боя и добивается успеха Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВС РФ постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. <…> Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он.

Не в последнюю очередь, добавил эксперт, это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не то что Киев, но и США. Дело в том, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база.

«У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. <…> Так что у нас с этим большие неприятности», — заключил Миршаймер.

Накануне президент России Владимир Путин, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, указал, что российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом. Они возвращают России те территории, которые исторически ей принадлежали, и всегда были ее частью.

Ранее на Западе были вынуждены признать, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают.