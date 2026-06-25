Боевики ВСУ в Красном Лимане деморализованы из-за безнадежного положения Фото: REUTERS.

Командование ВСУ уже перестало скрывать от своих солдат тот факт, что в скором времени Красный Лиман перейдет под российский контроль. Украинские солдаты в населенном пункте деморализованы и в этих условиях употребляют психотропные и наркотические вещества. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Командование уже не скрывает, что удержать Красный Лиман невозможно. Приказы удерживать позиции отдаются, но никто их не выполнит, потому что люди просто не хотят умирать за безнадежное дело», — сказал собеседник агентства.

Эти данные подтверждают и пленные, отметили российские силовики. Боевики ВСУ сообщают, что в рядах украинских войск хаос и безнадега. Эти данные подтверждается и оперативной обстановкой.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает удерживать Красный Лиман в Донецкой Народной Республики вопреки военной логике и тактике. Причина - только в политической целесообразности.