Трамп: США готовы помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения Фото: REUTERS.

Вашингтон готов помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения и рассчитывает действовать оперативно. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер назвал разгул стихии масштабным и разрушительным, который, к тому же, привел к огромному числу жертв.

«США готовы и способны оказать помощь! Я поручил всем ведомствам нашего правительства быть готовыми действовать быстро», — подчеркнул глава Белого дома.

В ночь на 25 июня в Венесуэле зафиксировано мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Известно о пострадавших и разрушениях в Каракасе.

В Геологической службе США отметили, что экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в Венесуэле, может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны.

В связи с землетрясением посольство России в Венесуэле призвало российских граждан, находящихся в стране, сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности.