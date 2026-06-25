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НовостиПроисшествия25 июня 2026 4:44

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 269 дронов ВСУ над регионами страны

Российская армия отбила атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 25 июня
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 269 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 269 дронов ВСУ над регионами страны

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 25 июня уничтожили 269 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеские дроны уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне в Оренбурге над одним из промышленных предприятий были сбиты несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем, в российском оборонном ведомстве рассказали, что 24 июня ВС РФ поразили центр беспилотных систем сил ССО Украины, а также нанесли удар по цехам производства дронов ВСУ и месту их запуска.