Захарова рассказала, зачем посла Румынии вызвали в МИД РФ

Посла Румынии вызвали в МИД и объявят об ответе на закрытие генконсульства. Фото: МИД РФ

Посол Румынии вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, послу будет объявлено об ответных мерах на закрытие генерального консульства в Констанце.

В конце мая 2026 года стало известно, что Румыния официально закрыла генеральное консульство Российской Федерации, располагавшееся в Констанце. Решение уже принято. Кроме того, появилась информация, что генеральный консул РФ в Констанце также объявлен персоной нон-грата.

Ранее Захарова задала румынскому Министерству иностранных дел несколько вопросов. Она поинтересовалась, не планирует ли Бухарест закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов после падения украинского дрона на территории страны.