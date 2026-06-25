Ростех сообщил о первом полете самолета Як-130М на скорости до 600 км/ч Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первый полет состоялся на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что первый полет самолета состоялся на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО «Яковлев».

«Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева», - говорится в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 600 км/ч. Кроме того, было указано на технологические преимущества модернизированного Як-130. Самолет получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений.

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