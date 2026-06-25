Бывший завод Hyundai в Петербурге завершил выпуск Solaris: на сколько хватит складских запасов

«Ведомости»: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге завершен выпуск Solaris. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге, который сейчас принадлежит холдингу «АГР», прекратили выпуск автомобилей под брендом Solaris. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

При этом отмечается, что производство Solaris на другом бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в этом году так и не началось. Дилеры получали автомобили, выпущенные в 2025-м. Всего же с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris.

Эксперты уверены, что оставшихся на складах запасов хватит до конца этого года.

Напомним, в феврале 2024 года Kia и Hyundai вернулись в Россию. Автозавод возобновил работу, но выпускать машины планировал с другим названием - Solaris. Тогда планировалось выпускать четыре марки - Solaris HS - это Hyundai Solaris, Solaris HC - это Hyundai Creta, Solaris KRS – это Kia Rio и Solaris KRX - это Kia Rio X.