Непригодного к службе директора лицея насильно мобилизовали на Украине. Фото: соцсети

На Украине произошел очередной скандал с насильственной мобилизацией. На этот раз сотрудники ТЦК мобилизовали непригодного к службе директора лицея Артема Кияновского из Херсонской области. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Алексей Гончаренко*.

По словам украинского парламентария, 23 июня 2026 года педагог ехал в Киев в служебную командировку на заседание комиссии министерства образования. На блокпосте в Южноукраинске его остановили, попросили обновить военно-учетные данные. Он не возражал, зашел в помещение ТЦК - и обратно уже не вышел.

Мужчину признали годным, несмотря на хронические болезни, и отправили в военную часть. Его 87-летний отец ничего не знал о судьбе сыны. ТЦК же, заключил Гончаренко*, плевать, что педагогические работники имеют отсрочку.

При этом ранее временная следственная комиссия Верховной рады предлагала расформировать территориальные центры комплектации и сделать из бывших военкомов новые бригады Вооруженных сил Украины. Но этого, конечно, не произошло.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов