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НовостиВ мире25 июня 2026 7:24

Politico: Европа хочет сделать вопрос поддержки Киева главной темой саммита НАТО

Европейские лидеры рассматривают вариант введения новых санкций против России
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Европейские лидеры рассматривают вариант введения новых санкций против России. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры рассматривают вариант введения новых санкций против России. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры хотят сделать главной темой предстоящего саммита НАТО дальнейшую поддержку Киева. Об этом пишет Politico.

По информации издания, главы Германии, Франции, Италии, Британии и Польши намерены усилить европейскую роль в альянсе перед встречей генсека НАТО с президентом США Дональдом Трампом. Она должна пройти в следующую среду, 1 июля.

«Лидеры так называемой группы E5 встретились в Берлине, чтобы скоординировать совместную позицию», - указано в материале.

Как уточняет газета, на встрече обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Анкаре в следующем месяце, а также дополнительные меры для помощи Украине, которые ранее затрагивались на саммите G7 во Франции.

По словам британского премьер-министра Кира Стармера, европейские лидеры снова рассматривают возможность введения санкций против России. Этот шаг рассматривается как инструмент давления.

Напомним, что в Кремле не раз сообщали, что российское правительство смогло минимизировать последствия западных ограничений. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у нашей страны есть огромный опыт в этом.