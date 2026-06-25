NYP: Астрономы нашли пару гигантских планет, которые легче сахарной ваты. Фото: National Aeronautics and Space A/GLOBAL LOOK PRESS

В южном созвездии Волана на расстоянии около 1110 световых лет от Земли обнаружена карликовая звезда спектрального класса F7, вокруг которой вращаются два газовых гиганта с рекордно низкой плотностью. TOI-791 b и TOI-791 настолько разрежены, что их плотность ниже плотности сахарной ваты. Об этом сообщает New York Post.

Оба гиганта по размеру сопоставимы с Юпитером, но их плотность чрезвычайно мала: у TOI-791 b — 0,038 г/куб. см, у TOI-791 c — 0,047 г/куб. см. Для сравнения, средняя плотность Юпитера в 28–35 раз больше. Плотность сахарной ваты обычно около 0,05 г/куб. см, так что планеты даже легче.

Отмечается, что ученым известно только о четырех подобных системах с такими планетами. И это делает систему TOI-791 уникальной для изучения формирования и эволюции планет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли планету размером с Землю. На ней может жить старая, мудрая цивилизация мутантов. Она вращается у холодного красного карлика. Планета время от времени слегка закрывала свет своей звезды – по этим «морганиям» ее и вычислили.