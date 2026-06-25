Западная Европа задыхается от аномального зноя: 40-градусная жара парализовала жизнь в Великобритании и Франции

Reuters: Европа изнывает от смертоносной жары, июнь побил несколько рекордов. Фото: Photographer: Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западная Европа изнывает от смертоносной жары. Июнь на континенте побил несколько температурных рекордов. Об этом пишет Reuters.

«По прогнозам синоптиков, экстремальные температуры могут сохраняться до конца недели. Побив предыдущие рекорды, Великобритания зафиксировала самую высокую температуру в июне — 36,1 градуса по Цельсию <...> на юге Англии. Жара накрыла большую часть Западной Европы», - следует из публикации.

В Париже сейчас фиксируется июньский рекорд - температура воздуха достигла +40,9 °C. Это произошло на следующий день после того, как во Франции случился самый жаркий день за последние 80 лет - на улице было +44,3 °C. По данным местных властей, минимум 48 человек утонули, пытаясь охладиться.

Италия тоже не отстает от других европейских стран. Недавно там скончалось от жары двое пожилых людей. Во Флоренции, Милане, Риме, Турине и Вероне ввели наивысший уровень опасности из-за аномальной жары.

Ранее эксперт Института экономики, природных ресурсов и изменения климата ВШЭ Екатерина Макарова раскрыла причину резкого повышения температур в России и Европе. По ее словам, на погоду одновременно влияют смена климата и явление Эль-Ниньо, при котором нагревается Тихий океан.