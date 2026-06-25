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НовостиВ мире25 июня 2026 8:20

В правительстве Украины грядут кадровые перестановки: кто уйдет с поста после конференции в Гданьске

Нардеп Василевская-Смаглюк: вице-премьер Кулеба может скоро подать в отставку
Анастасия СУТОРМИНА
Нардеп Василевская-Смаглюк: вице-премьер Кулеба может скоро подать в отставку. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

Нардеп Василевская-Смаглюк: вице-премьер Кулеба может скоро подать в отставку. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба может покинуть свой после визита в польский Гданьск. Об этом в Telegram-канале написала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

«Ходят настойчивые слухи, что после URC (международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске — Прим. Ред.) вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба напишет заявление об отставке», — сообщила парламентарий.

Напомним, конференция пройдет в Польше с 25 по 26 июня. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск откровенно обрадовался тому, что самого главаря киевского режима Владимира Зеленского там не будет.

При этом Елена Зеленская вслед за своим супругом также отменила свой приезд в польский Гданьск, где должна была появиться в связи с конференцией по восстановлению Украины.