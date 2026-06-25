Путин прислал венок на прощание с Михаилом Ножкиным Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Церемония проходит в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя — двери храма открылись в 10:30.

Президент России Владимир Путин прислал венок с красными розами. Множество людей пришли проститься с артистом: коллеги по сцене и зрители несут живые цветы к храму Христа Спасителя. Артист будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Народный артист РСФСР Михаил Иванович скончался 22 июня на 90-м году жизни. Артист ушел после продолжительной болезни — в последние дни он, по словам родных, отказывался от еды и воды. Ножкин запомнился зрителям по фильмам «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «Одиночное плавание» и «На два часа раньше». Всесоюзная слава пришла к нему после выхода «Ошибки резидента», а песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» стала народным хитом.