В США пилот самолета пережил припадок и заставил молиться напуганных пассажиров. Фото: Zhang Fengguo/GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах Америки пассажирский самолет совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту Логан. Причина - приступ, случившийся с пилотом. Пока борт не приземлился пассажиры рейса Air Canada в ужасе молились. Об этом сообщает New York Post.

Как отметил очевидец Родни Макдональд, у пилота рейса, выполнявшегося региональным партнером Air Canada, авиакомпанией PAL Airlines, случился приступ после того, как самолет вылетел из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в 12:39 24 июня.

«Как только самолет накренился, я понял, что что-то не так, потому что это была не турбулентность. Самолет начало сильно кренить. Было ощущение, что кто-то бросил управление, и это повторялось снова и снова», — сказал мужчина.

До конечной точки рейса - канадского Галифакса лайнер с 61-м пассажиром на борту не долетел.

Ранее сообщалось, что на высоте 11 километров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес самолет United Airlines столкнулся с неизвестным объектом. После инцидента авиасудно совершило экстренную посадку.