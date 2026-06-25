В России запускают программу подготовки специалистов по беспилотным системам

Фото: предоставлено ОЭЗ «Алабуга»

Российские призывники в возрасте от 18 до 30 лет смогут пройти срочную военную службу с обучением в сфере беспилотных авиационных систем. Программа обучения будет реализована на базе особой экономической зоны «Алабуга». Она предусматривает, что практическая работа с БПЛА будет совмещаться с обязательной 12-месячной службой.

Как отмечают организаторы проекта «Военная кафедра «Алабуга Политех»», участники проходят военную подготовку в рамках действующего законодательства, получают все предусмотренные для военнослужащих по призыву социальные гарантии, а по окончании службы — военный билет с военно-учетной специальностью. При этом программа не предполагает заключения контракта и предусматривает прохождение службы исключительно на территории России.

Одной из особенностей проекта являются выплаты участникам. По информации организаторов, ежемесячный доход в зависимости от направления подготовки и выполняемых задач может составлять от 150 тыс. до 305 тыс. рублей. В частности, призывникам предлагают выбрать одно из двух направлений – сборку или управление беспилотными летательными аппаратами.

Фото: предоставлено ОЭЗ «Алабуга»

Программа включает теоретическую подготовку и практическую работу с беспилотными системами под руководством специалистов. Полученные навыки, по словам организаторов, могут быть востребованы в гражданских отраслях, включая авиацию, логистику, сельское хозяйство и промышленный мониторинг.

Проект ориентирован на получение участниками практических технических компетенций в сфере беспилотных технологий в период прохождения срочной военной службы.