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НовостиПолитика25 июня 2026 9:20

СВР: Запад признал неэффективность своих санкций против России

В СВР заявили, что западные страны не готовы вести открытую агрессию против Москвы
Арина СЕРОВА
Западные страны пока не готовы вести открытую агрессии против России

Западные страны пока не готовы вести открытую агрессии против России

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Запад и его союзники сами признают слабую эффективность введенных против Москвы санкций. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве заявили, что рестрикции не смогли в полной мере достичь поставленных целей врагов, несмотря на масштабное политическое и экономическое давление. По версии СВР, это становится все более заметно как в официальных оценках, так и в публичной риторике зарубежных стран.

Более того, как отметили в СВР, западные страны пока не готовы вести открытую агрессии против России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у РФ уже есть богатый опыт в минимизации последствий западных ограничений.