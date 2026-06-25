Западные страны пока не готовы вести открытую агрессии против России Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Запад и его союзники сами признают слабую эффективность введенных против Москвы санкций. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве заявили, что рестрикции не смогли в полной мере достичь поставленных целей врагов, несмотря на масштабное политическое и экономическое давление. По версии СВР, это становится все более заметно как в официальных оценках, так и в публичной риторике зарубежных стран.

Более того, как отметили в СВР, западные страны пока не готовы вести открытую агрессии против России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у РФ уже есть богатый опыт в минимизации последствий западных ограничений.