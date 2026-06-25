Руководство ФТС России проверило пункты пропуска в Сибири. Фото: пресс-служба ФТС России

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерий Пикалёв инспектирует пункты пропуска в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ). Совместно с ним замглавы ФТС России Агепсим Ашкалов и директор Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой Александр Сирчук посетили шесть пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы в регионе деятельности СТУ.

«Они проинспектировали работу пунктов пропуска Павловка (Славгород) в Алтайском крае, Павловка (Карасук) в Новосибирской области и Ольховка, Невольное, Одесское и Исилькуль в Омской области. <...> Пункты пропуска Михайловка, Горняк, Веселоярск, Топольное, Малиновое Озеро и Кулунда в регионе деятельности Алтайской таможни», - уточняется в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба ФТС России

Наиболее интенсивный грузовой трафик проходит через Веселоярск. Так, здесь в летний период границу пересекают почти 200 транспортных средств в сутки. К тому же, Веселоярск и Кулунда – единственные пункты пропуска в регионе, через которые разрешено вывозить древесину.

Руководители ознакомились с материально-технически оснащением погранпереходов, а также обсудили возможность их обновления. Главная задача - привести все пункты пропуска, через которые проходит перемещение товаров в соответствии с законом о СПОТ, к единой типовой модели. Это сможет обеспечить бесшовный контроль и сделать работу таможенников незаметной для перевозчиков.

Фото: пресс-служба ФТС России

Валерий Пикалёв во время визита также пообщался с личным составом и проверил их знание алгоритмов действий при осуществлении функций в рамках СПОТ. Сам контроль на практике не занимает более минуты. Отмечается, что работа таможенников не влияет на перемещение товаров и ситуацию в пунктах пропуска.

«Выражаю благодарность начальнику СТУ Александру Ястребову, начальнику Алтайской таможни Олегу Журавлёву, начальнику Новосибирской таможни Константину Стародубцеву, и. о. начальника Омской таможни Дмитрию Лунёву, а также всем должностным лицам таможен за эффективную организацию работы по осуществлению контрольных функций в рамках СПОТ. Вы показали ответственный подход к делу и внесли весомый вклад в реализацию главной задачи – сделать внешнеэкономическую деятельность в условиях функционирования СПОТ максимально удобной для импортеров и перевозчиков», – подчеркнул Пикалёв.