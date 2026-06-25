Россиян предупредили о крупных штрафах за сжигание старых вещей на даче

Дачникам рассказали, какие вещи запрещено сжигать на участке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Попытка избавиться от старого хлама на даче с помощью костра может обойтись очень дорого. Юрист Алексей Петропольский рассказал, что за сжигание старых вещей на участке предусмотрены крупные штрафы, а в некоторых случаях нарушителю может грозить даже уголовная ответственность. Об этом пишет «Абзац».

«Все жестко регламентировано постановлением правительства № 1479. Старые вещи, мебель, одежду, линолеум, пластик, резину, окрашенную древесину жечь категорически запрещено», – рассказал Петропольский.

Юрист пояснил, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, причем наказать могут даже в том случае, если огонь не привел к возгоранию. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 10-20 тысяч рублей.

Если же из-за костра пострадало чужое имущество или люди, сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей. Юрист добавил, что если из-за сжигания мусора будет причинен серьезный ущерб или пострадают люди, нарушителю может грозить уже не административное, а уголовное наказание.

Ранее KP.RU писал, что хранение на балконе лыж, коробок, старых банок и другого хлама может привести к штрафам. Некоторые вещи запрещено складировать на балконах из-за требований пожарной безопасности.