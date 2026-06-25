Пользователей Android атакует вирус под видом сервиса поиска топлива: мошенники похищают ваши фото, видео и данные карт Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приложение в формате APK обещает показывать наличие топлива на АЗС и планировать поездки. Однако оно собирает документы, фотографии и видеозаписи с вашего смартфона. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

«Чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, пользователю предлагают скачать APK-файл для Android. После установки приложение запрашивает доступ к геолокации устройства и файлам пользователя», — говорится в сообщении от ресурса.

Отмечается, что вместо информации о наличии бензина на заправках пользователь лишается данных. Мошенники крадут данные платёжных карт и учётных записей в мессенджерах. Пока вирус атакует пользователей Android.

Ранее KP.RU рассказал о новых методах аферы мошенников. Пользователей должно насторожить СМС от неизвестного номера, особенно если оно содержит ссылку.