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НовостиОбщество25 июня 2026 9:40

Прощание с Михаилом Ножкиным началось в московском храме Христа Спасителя

В Москве началась церемония прощания с артистом Михаилом Ножкиным
Анастасия СУТОРМИНА
Прощание с Михаилом Ножкиным началось в московском храме Христа Спасителя

Прощание с Михаилом Ножкиным началось в московском храме Христа Спасителя

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Церемония прощания с народным артистом Михаилом Ножкиным началась в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя в Москве.

В храм приходят поклонники артиста. Они несут венки и цветы. Также в церкви установили фотографию Ножкина с черной лентой.

После церемонии прощания Ножкина кремируют. Позже его прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, президент России Владимир Путин прислал венок с красными розами.

Михаил Ножкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Говорят, в последние дни он отказывался от воды и еды. За день до смерти впал в кому и на следующий день умер у себя дома. За ним ухаживали близкие – его невестка, жена его пасынка, племянница.

Позже невестка Михаила Ножкина рассказала о его наследниках и завещании.