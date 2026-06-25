Прощание с Михаилом Ножкиным началось в московском храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Церемония прощания с народным артистом Михаилом Ножкиным началась в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя в Москве.

В храм приходят поклонники артиста. Они несут венки и цветы. Также в церкви установили фотографию Ножкина с черной лентой.

После церемонии прощания Ножкина кремируют. Позже его прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, президент России Владимир Путин прислал венок с красными розами.

Михаил Ножкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Говорят, в последние дни он отказывался от воды и еды. За день до смерти впал в кому и на следующий день умер у себя дома. За ним ухаживали близкие – его невестка, жена его пасынка, племянница.

Позже невестка Михаила Ножкина рассказала о его наследниках и завещании.