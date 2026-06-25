Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами высказался о доверии к средствам массовой информации Украины на фоне сообщений о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Представитель Кремля заявил, что украинским СМИ нельзя доверять.

«Украинским СМИ верить нельзя», — сказал Песков.

Накануне данную информацию прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал публикацию попыткой выдать желаемое за действительное. Отвечая на соответствующий вопрос, министр заявил, что не считает эти сообщения отражением реальной ситуации.

В январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 90% украинских СМИ работали на средства американских грантов для продвижения заданной идеологической повестки. По ее словам, это не гуманитарная помощь и не благотворительность, а выполнение заказа на реализацию определенной линии.