Песков: оперативно рассмотрит просьбу Венесуэлы о помощи после землетрясения

Песков заверил, что Москва готова помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российское правительство в кратчайшие сроки намерено рассмотреть просьбу властей Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремль уже поступило сообщение от венесуэльских партнеров с просьбой поддержать их. Поэтому Москва в ближайшее время обдумает варианты помощи.

Как ранее сообщал KP.RU, землетрясение в Венесуэле случилось ночью 25 июня. В стране были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой в 7,1 балла. Эпицентр стихии находился примерно в 28 километрах от города Монталбан.