Песков: РФ изучит варианты реакции на планы Лондона на нефть с танкера Smyrtos Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация изучит юридические варианты реакции на планы Лондона продать нефть с танкера Smyrtos, шедшего из Усть-Луги, и максимально задействует их. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что британские власти намерены реализовать около 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, задержанного в июне. По мнению Лондона, танкер якобы связан с «теневым флотом» РФ. Вырученные средства планируется направить на поддержку Украины.

Британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который якобы связан с Россией, 14 июня.