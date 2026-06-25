Пашинян: Армения очень тесно и активно работает с ЕАЭС Фото: REUTERS.

Армения тесно сотрудничает с ЕАЭС, ничего непоправимого в отношениях с экономическим союзом не произошло. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

"С ЕАЭС очень плотно и активно работаем, и эта работа будет продолжена..." - сказал он.

Премьер Армении пояснил, что Ереван не исходит из того, что произошло что-то непоправимое, из-за чего страна не должна смотреть в этом направлении.

Пашинян заверил, что Армения продолжит очень активно работать с ЕАСЭ и выразил уверенность, что решения дальнейшего взаимодействия будут найдены. Если решения не будут найдены, это будет означать совсем другое в первую очередь для ЕАЭС, добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее армянский премьер заявил, что республика продолжит работу в рамках ЕАЭС до тех пор, пока это возможно. До того момента, когда выбор между ЕС и Евразийским союзом станет неизбежным, отметил Пашинян.