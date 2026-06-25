Железняк сообщил об изменениях в бюджете Украины из-за дефицита средств на армию

Нардеп Железняк сообщил об изменениях в бюджете из-за дефицита средств на армию. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

Украинский кабинет министров в очередной раз планирует внести изменения в бюджет страны на текущий год из-за нехватки денег на армию. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Как отметил парламентарий, дефицит средств на финансирование Вооруженных сил Украины составляет примерно 280-300 миллиардов гривен (6,2 – 6,6 миллиона долларов – Прим. Ред.).

«Снова будут голосовать осенью и снова под крики: Срочно! Нужны деньги на армию», - заключил Железняк.

Напомним, в конце прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на следующий год с рекордным для страны дефицитом, который составлял около 18,4% ВВП страны.

А 22 июня Владимир Зеленский утвердил закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.