ВМС Франции задержали танкер, следовавший якобы из Приморска под флагом Камеруна

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Французские военные задержали нефтяной танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, пишет РИА Новости.

Макрон заявил, что судно находилось у берегов Сицилии с нарушением морского права. По данным морской префектуры Франции по Средиземному морю, танкер якобы вышел из российского порта Приморск.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз использует термин «теневой флот», который отсутствует в международном морском праве, для обоснования собственных санкций. По ее словам, европейские чиновники пытаются навязать миру подчинение вторичным ограничениям, для чего и была выдумана эта несуществующая категория.