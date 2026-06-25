«Наши силы растут»: в НАТО заявили, что усилили войска вблизи Калининграда

Парыляк: НАТО значительно увеличил численность войск у Калининграда Фото: REUTERS.

Страны НАТО существенно нарастили свои силы у Сувалкского коридора вблизи Калининграда. Об этом рассказал командующий многонациональным корпусом альянса «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк.

По слова военного, в скором времени вместо одного многонационального корпуса около Сувалкского коридора разместят два подобных соединения.

«Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами», - отметил генерал.

Парыляк пояснил, что его корпус передает часть обязанностей в виде командования обороной Латвии и Эстонии немецко-голландскому корпусу. Они будут заниматься этим на восточном фланге альянса.

В состав немецко-голландского корпуса войдут: дивизия эстонских сухопутных войск и многонациональная Северная дивизия, расположенная в Латвии. Помимо прочего, к нему в подчинение перейдут и другие подразделения двух стран, включая территориальную оборону.

Напомним, что еще в январе глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал страны НАТО о последствиях их планов по Калининграду. Он заявил, что подобные провокации будут самоубийством для них.