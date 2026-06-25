Песков отверг сообщения о возможности давления Москвы на Минск Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами опроверг сообщения американского издания о том, что Москва якобы может оказывать какое-то давление на Минск.

Официального представителя Кремля спросили, как он может прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию, чтобы та усилила поддержку спецоперации, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.

"Что касается сообщений вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Песков отметил, что у России и Белоруссии есть Союзное государство и целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У РФ наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, заключил Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что в Союзном государстве реализуются крупные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, в высоких технологиях. Российский лидер отметил, что продвигаются программы импортозамещения - прогресс есть в машиностроении и микроэлектронике. Растет взаимная торговля, ее объем равен 52 млрд долларов.