ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по складам горючего. Об этом в четверг сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение наносилось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, удары пришлись по 149 районам дислокации подразделений ВСУ.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ атаковали объекты ж/д инфраструктуры в Харьковской области с помощью дронов «Герань». В результате ударов локомотивы противника получили повреждения.

МО России неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.