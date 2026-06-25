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НовостиПолитика25 июня 2026 10:33

ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

За сутки ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по складам горючего. Об этом в четверг сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение наносилось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, удары пришлись по 149 районам дислокации подразделений ВСУ.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ атаковали объекты ж/д инфраструктуры в Харьковской области с помощью дронов «Герань». В результате ударов локомотивы противника получили повреждения.

МО России неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.